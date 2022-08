Le jour et la nuit à Solre-sur-Sambre

Arbitre: M. Bughin.

Cartes jaunes:Balsamo, Romani, Iuliano, Diane, Attardo.

Cartes rouges:Lefevere (57e), Circina (2 cj, 57e).

Buts:Gailliez (1-0, 40e), Balsamo (2-0, 70e).

SOLRE-SUR-SAMBRE:bilteryst, arnould, nicolay, Boulanger, Thery, Dimeo (63ePatelli), Lefevere, Millien, Geenen (87eAudin), Gailliez (82eFontaine), Balsamo (73eCuche).

LE RŒULX: Pirrera, Romani, Zammuto, Gondry, Di Giuseppe (73eCleves), Chebaïki (79eLa Verde), Attardo, Circina, Diane (60eBoumediane), Iuliano, Decrem (74eDethier).

Tous les passionnés de foot et les acteurs vous le diront: il est préférable de débuter un nouveau championnat par une victoire. À la rue des Petits Ponts, le message a bien été reçu par les Solréziens, qui affrontaient une équipe du Rœulx qui n’est jamais facile à battre. Grâce à cette rencontre inaugurale, les hommes de Johan Lardin font déjà mieux que la saison passée."C’est vrai qu’il avait fallu attendre un long moment avant de remporter notre première victoire la saison dernière. Donc c’est déjà plus que positif", soulignait d’emblée le T1 à l’issue du match.

À pareille époque l’année passée, les Solréziens n’étaient pas prêts. Ce dimanche, ils ont répondu présents, à l’image de Millien, élu homme du match par son coach. Rajoutez à ça les deux attaquants que sont Gailliez et Balsamo pour inscrire les buts et vous obtenez une équipe sur laquelle il faudra sans doute compter tout au long de la saison."On est bien, mais il faudra enchaîner lors de deux derbys face à Courcelles et au PàC/Buzet", tempérait Johan Lardin.