Dernière chance gaspillée

Kastel 13 – Planois 4

Planois est rentré bredouille de son déplacement à Kastel, qui se bat pour être dans le Top 8. Au repos, les visités menaient 7-2."On a eu beaucoup trop de déchets essentiellement à la frappe, analyse Alexis Perveux . Les jeux ont rapidement défilé."À la reprise, Quentin Close, qui s’est à nouveau blessé, est sorti pour Benjamin Haubruge qui a pris le grand milieu, Gravar descendant au petit milieu. "On a un peu mieux livré et on a réussi à pousser les frappeurs locaux à la faute pour revenir à 10-4. Les frappeurs flandriens ont alors permuté et lors des trois derniers jeux n’ont plus rien loupé. On aurait aimé aider St-Servais qui nous rend visite dimanche prochain."Avec 5 points sur ce week-end Kastel grimpe à la sixième place.

Saint-Servais 13 – Ninove 12

Saint-Servais se cherche en début de lutte et Ninove en profite pour filer à 0-5. Les Namurois corrigent le tir et réduisent l’écart en vue du repos 5-7. À 9-10, Piron est descendu au petit milieu, Merveille au grand et Dhyne est monté au fond. Saint-Servais recolle à 11-11 et 12-12 pour finalement empocher une précieuse victoire dans la course au Top 8. " Il faudra faire le travail à Planois."