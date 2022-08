Courcelles affichera de l’ambition en P1

Après une saison exceptionnelle et le titre fraîchement fêté en P2C, la Royale Union Sportive Courcelloise a présenté officiellement ce jeudi son équipe première, lors du drink d’avant saison. Les Coqs évolueront désormais en P1 la saison prochaine et c’était l’occasion de présenter la nouvelle équipe, composée de 26 joueurs, aux fans et nouveaux sponsors présents et par conséquent le nouveau maillot. Alain Portier, le président du club n’était pas peu fier de présenter la nouvelle structure et projets:"Je suis heureux de rejoindre l’élite provinciale et l’école des jeunes ne cesse de croître, avec des jeunes entourés de vrais Courcellois, dans le staff et comité. C’est donc une véritable fierté pour nous. Les jeunes intègrent notre équipe première petit à petit, c’est la récompense du travail fourni depuis trois années de travail acharné. Nous sommes un club amateur dotée d’une discipline professionnelle en n’oubliant pas de prendre du plaisir à jouer au football. Je souhaite que la P4 monte en P3 et que notre P1 joue la première partie de tableau. Notre nouvelle équipe féminine est aussi le porte-drapeau du club, avec des filles qui ont l’ADN Courcelles. Après un mois d’entraînement, c’est fabuleux les progrès accomplis par celles-ci avec déjà une belle cohésion d’ensemble. C’est surtout important que le foot à Courcelles reste une fête chaque dimanche, de pouvoir partager un repas après le match ou prendre un verre, car le foot reste un moment de convivialité."