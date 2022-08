Jogging de Heppignies: Mahia signe sa 400e victoire (photos)

C’est une dizaine en plus que lors de la dernière édition en 2019. Un beau chiffre pour une course hors-challenge. Et le plateau était particulièrement relevé puisque sur le 10km le Chimacien Renaud Leblanc s’est imposé en 36’40 devant un autre marathonien, Loïc Bombaerts (37’23) et le pompier carolo Romain Berti (37’38) qui disputait sa première course depuis sa lourde opération à l’épaule. Chez les dames, la Fleurusienne Jessica Delatte a épaté la galerie (45’50).