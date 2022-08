La P1 reprend ses droits

Après plusieurs semaines de préparation, les choses sérieuses commencent! Les représentants de la région attaquent une nouvelle saison, avec des ambitions diverses, mais surtout l’envie de bien faire. Parmi les belles affiches du week-end, il y a déjà une rencontre au sommet entre Ransart et Hornu, deux équipes qui peuvent prétendre au Top 5."C’est l’un des favoris de la série,explique Vincent André, l’entraîneur.Comme Péruwelz, Belœil ou encore Molenbaix, il s’agit d’un solide adversaire. De notre côté, j’espère une belle implication du groupe, après une préparation compliquée. On est sur la bonne route. On doit continuer de la sorte."