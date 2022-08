Six Fontainois gagnent chez eux

Neuf Fontainois ont atteint la finale de leur catégorie. Parmi eux, l’inévitable Michaël Vanderveken (B + 2/6). Il a obtenu une nouvelle victoire en tournoi, la 9ede l’année en 35-3, et reste le leader incontestable de la catégorie au Critérium. En 35-5, on a eu droit à une finale 100% fontainoise: vainqueur l’an dernier, Sébastien Guaietta (C30.1) a cette fois dû s’incliner contre Pascal Pannekoeke (C30.1), qui disputait son tout premier tournoi de l’année. Lui aussi sacré l’an dernier, Christophe Demoulin (C15.2) a remis ça dans sa catégorie des 45-3. Le C15.1 Jean-Jacques Delporte et le C15.2 Raymond Stellato ont profité de leur tournoi pour empocher leur premier titre en 2022, respectivement en 45-2 et 55-2. Quant à Adriano Pasquale (C30.4), son tableau des messieurs 6 était l’un des mieux fournis et sa victoire n’en est que plus belle. Défaites par contre en finale pour Gianfranco Augello (C30.6) en 35-6, battu par le Thudinien Michel Blairon (C30.4), et pour David Lecocq (C30) en 45-4, surpris par le Momignien José Rios (C30.1).

La surprise Florian Prévot

Dans le tableau des messieurs 2, Florian Prévot (B0) n’était pas épinglé comme favori mais le Bauletois, qui a bénéficié d’un petit coup de pouce avec le retrait de l’un des B-15 (Alexandre Gossiaux), n’a certainement pas volé sa victoire puisqu’il a battu en finale l’autre joueur de ce classement, Nolwenn Hase (Argayon). Il avait de plus dû passer par les qualifications.

Après trois finales perdues, Emmanuel Poulain (C15) a touché au but! Et même si son adversaire en finale a abandonné, la Kalypsienne devait certainement être ravie de gagner son premier titre en dames 3. Le Farciennois Raphaël Vekeman (C30, messieurs 5), la Jumétoise Gwennaelle Rammeloo (C30.2, dames 35-2), la Thudinienne Nathalie Gauthier (C30.5, dames 35-3) ont aussi mis à profit ce tournoi pour ouvrir leur palmarès 2022. Olivier Napoleone (C30.4, 45-5) du Tie Break Thudinien et la Mont-sur-Marchiennoise Laudane Lebecque (C30.5, dames 5) avaient quant à eux déjà gagné deux autres tournois précédemment.