Les meilleures Belges sont passées par Baulet

La plupart des meilleures Belges actuelles sont passées à Baulet: Elise Mertens (quart de finaliste en simple et victorieuse en double en 2014), Alison Van Uytvanck et Ysaline Bonaventure, notamment. Kimberley Zimmermann, qui fait une belle carrière sur le circuit de doubles (49eau classement WTA), est l’une des trois Belges à s’être imposée en simple (2016) avec Elyne Boekens (2015) et Lara Salden (2018).

Eliessa Vanlangendonck (719e), Chelsea Vanhoutte (930e), Tilwith Di Girolami (963e), Vicky Van de Peer (977e) et Hanne Vandewinkel (1081e) qui sont sur la liste des inscrites rêveront de leur succéder. Une wild-card a d’ores et déjà attribué à une joueuse très prometteuse venue d’Argentine: Luisina Giovannini. Âgée de 15 ans seulement, elle a déjà gagné des matchs en 25000 $ et devrait donc être l’une des attractions. Les autres wild-card doivent encore être décernées par l’AFT.

L’année dernière, la Danoise Sofia Nami Samavati (1172e) avait remporté le titre au terme d’une finale en trois sets contre la Norvégienne Brune Olsen (1068e).

Les matchs du tableau de qualifications débuteront dimanche dès 9h et se poursuivront lundi."Si nous disposons de six courts extérieurs, notre juge-arbitre Michel Willems a l’habitude faire se dérouler les rencontres sur maximum quatre courts, les autres étant réservés pour les entraînements", évoque le responsable communication Philippe Brichard.

Des activités connexes

De nombreuses activités se dérouleront en marge du tournoi. Samedi soir un grand concert rock et dimanche, jour de la finale, sera proposée une balade suivie d’un grand barbecue. Il sera aussi possible d’admirer des voitures sportives, ancêtres et motos. La participation de 40 euros sera redistribuée à Édouard Godfroid, un jeune pilote de karting.

Et comme chaque année le tournoi, soutenu par la Ville de Fleurus et de fidèles sponsors, se terminera par le tirage au sort d’une grande tombola. Rappelons que l’accès au site est totalement gratuit et le parking aisé.

