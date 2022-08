Buts: Dahmane (0-1, 4e), Kouri (0-2, 39e), Maisonneuve (0-3, 43e), Lioka Lima (0-4, 60e), Dahmane (0-5, 63e), Kumbi (0-6, 77e), Dahmane (0-7, 83e), N'Goyi (0-8, 89e).

OLYMPIC: Moriconi; Saïdane (57eLioka Lima), Felix, Maisonneuve, Kouri (74eKumbi); Ito (65eOcakli), Guedj, Perreira (57eN’Goyi), Hadj (74eHassaini); Dahmane, Delbergue.

MANDEL: Deprez, Khalil, Dekimpe, Cardoen, Lievens, Vandeginste, Baert, Vakala, Strobbe, Defoort, Vandommele.

Avec un onze de base constitué de joueurs nés en 2004 et 2005, Mandel United s’attendait à une rencontre difficile face aux Dogues. Des Carolos qui devaient relever la tête après leur élimination précoce en coupe. Il ne fallait d’ailleurs que quelques minutes à l’expérimenté Dahmane pour faire sauter le verrou. Les visiteurs dominaient les débats. Après plusieurs occasions manquées, Kouri doublait la mise. Un peu avant la pause, Maisonneuve plantait une troisième rose pour le compte de l’Olympic.

Au retour des vestiaires, Xavier Robert décidait de faire tourner son groupe.

À peine monter au jeu, Lioka Lima y allait également de son petit but. Malgré du courage et de l’envie, la jeune garde d’Izegem était impuissante face à l’expérience des Carolos. Dahmane n’en avait cure et inscrivait un doublé, sur un joli assist d’un Kouri en forme. Ce dernier cédait sa place à Kumbi. Un changement qui s’avérait une fois de plus efficace. Le nouveau venu portait le score à 0-6! Mais les Dogues avaient encore faim. Dahmane, avec des jambes de jeunot, réalisait le triplé, avant un dernier but de N’Goyi pour fixer le score à 0-8.

Dans l’autre rencontre de la soirée concernant des Carolos, les U23 du Sporting de Charleroi ont enregistré un nul (2-2) face à Tirlemont sur la pelouse la Neuville. Les buts carolos ont été inscrits par Bongiovanni et Rousseau.