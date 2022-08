Une préparation chahutée pour les Courcellois

Malheureusement pour eux, les Courcellois doivent composer avec une préparation délicate."Le stage s’est super-bien passé. L’ambiance est excellente dans le noyau. C’est un groupe qui vit bien, c’est d’ailleurs sa force. Par contre, entre les blessures et les vacanciers, je dois composer avec une dizaine d’absents, ce qui joue sur la concurrence."

Apprendre et évoluer

Pour Grégory Richir, c’est une belle opportunité."J’étais très heureux à Fontaine, en P3. Je suis fier que le club ait pu rejoindre la P2. Mais une proposition de Courcelles, cela ne pouvait pas se refuser. La cerise sur le gâteau, c’est ce retour au sein de l’élite provinciale. J’ai hâte de découvrir de nouveaux adversaires. C’est le rôle de l’entraîneur de toujours évoluer. On ne fait qu’apprendre dans la vie."

Pour attaquer cette nouvelle saison, l’homme pourra compter sur un noyau de qualité. En plus des belles promesses que son Ponponio, Pacquay ou encore Bastin, il pourra compter sur les vieux de la vieille. Les Steens, Lefebvre, Koksal; Gilain, Fiore, Da Cruz et Villaroman seront précieux dans les moments délicats."On a de l’expérience et un groupe bien balancé. J’ai essayé d’avoir un maximum de joueurs polyvalents. La saison sera longue. On aura besoin de tout le monde pour réussir."

Que peut espérer Courcelles? Le groupe a des armes et de l’expérience. Il devrait parvenir à se maintenir sans souci, s’il ne manque pas son début de saison? Plus? Cela dépendra des nouvelles arrivées et du traitement des différentes blessures.