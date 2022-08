Une montée en fin de saison

Après quatre saisons passées avec la P3 sur le synthétique gerpinnois, l’ailier latéral s’est laissé séduire par le projet mis en place par le nouveau membre de la P4G. " C’est un club à dimension humaine et familiale. J’avais des propositions pour évoluer avec des équipes du top en P3 mais j’ai préféré redescendre en P4 car l’équipe est belle avec beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de personnes que je connais et j’ai, en quelque sorte, suivi tous les Gerpinnois", détaille le joueur de 24 ans.

Le désormais nouveau Carolo entend bien décrocher tous les lauriers en fin de saison. " On ne va pas se cacher, vu l’équipe que nous avons et les nombreux joueurs d’expérience, on se doit de décrocher quelque chose via un titre ou le tour final. Ce serait décevant de ne rien avoir. Pour moi, il s’agira d’une première puisque durant ma carrière je n’ai jamais eu la chance de jouer avec autant de joueurs d’expérience. Ce sera bénéfique pour tout le monde."

Surpris par le niveau de la P4

Outre la découverte des nouveaux coéquipiers, Mehdi Taouchant a également appris à connaître le niveau de la P4 en affrontant Baulet en coupe du Hainaut. Et la surprise fut belle. " On ne va pas se mentir, quand on évoque la P4 on pense qu’il s’agit d’un championnat avec un faible niveau. Il ne faut pas croire mais ça rentre dedans et ça joue. Il y a des équipes qui jouent bien au football et qui parviennent à mettre en difficulté. Ça m’a agréablement surpris. Cela reste un championnat et ce ne sera pas facile. On se doit de jouer chaque rencontre à fond", analyse Mehdi Taouchant.

Est-ce que Mehdi Taouchant et ses nouvelles couleurs parviendront à décrocher le Graal? Réponse en fin de saison.