«Un groupe fantastique» à Montignies

Gaspard de retour

Au cours de la préparation, Montignies a laissé une belle impression."C’est d’ailleurs ce qui m’ennuie un peu. J’aurais finalement aimé prendre une bonne claque, avant d’attaquer les choses sérieuses. Mais si les garçons gagnent et qu’ils gardent les pieds sur terre, cela me convient aussi. Je sens que l’état d’esprit est bon. Au cours du stage, ce fut parfait. Les amicaux et les autres rencontres sont positives. On doit surfer sur cette vague pour attaquer la saison."

Au niveau du groupe, il n’y a finalement eu que très peu de départs."J’ai conservé la majorité du noyau que j’ai vu jouer la saison dernière. J’ai ajouté sept éléments, dont des gars avec de l’expérience. On retrouvera notamment Loick Noël que j’ai eu à Gosselies. Mais il n’est pas le seul. Il y a de la qualité dans chaque ligne."

Le club a même pu profiter d’un bonus."Au départ, on comptait sur Martin Gaspard, puis il a fait le choix de Monceau. Au final, il est revenu chez nous. C’est tant mieux. Il a effectué une mi-temps contre Gosselies. Son impact est important et il sera précieux tout au long de la saison."

Montignies a pour objectif de vivre une saison plus tranquille que la défunte."Je me fixe toujours des objectifs au fil du championnat. Le premier, et le principal, est le maintien."