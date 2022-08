Plus de concurrence à Solre

Malgré un départ manqué et une lutte pour le maintien, Solre était parvenu à décocher une tranche et disputer… le tour final."C’était totalement fou. Il ne me faut plus une saison comme celle-là. Ici, je veux rapidement dépasser nos 41 points de la saison dernière, afin de nous mettre à l’abri. Pour le reste, on verra au fil des rencontres. Le noyau réagit bien. Il est équilibré et à l’écoute. J’aime assez l’état d’esprit. C’est plutôt prometteur."

De la jeunesse et de l’expérience

Si le club a perdu quelques éléments, dont Max De Brabander, il a su recruter intelligemment."Max va laisser un vide, c’est certain. Pour le reste, on a trouvé des accords avec d’anciens jeunes qui étaient notamment partis du côté de La Louvière. On a pris quelques gars qui connaissent la série comme Balsamo, Di Meo ou encore Mateke. On va également espérer les confirmations de Gaillez, Geenen et Lefevere qui étaient très courtisés durant l’été. On a une bonne équipe pour les encadrer. J’espère donc que l’on pourra réaliser de bons résultats."

C’est donc avec un noyau de 25 éléments que Solre-sur-Sambre attaquera cette saison. "Mon principal objectif sera de garder tout le monde concerné le plus longtemps possible, car on ne peut mettre que quinze noms sur la feuille. On va essayer d’équilibrer tout cela tout au long de la saison, en gardant toujours la même intensité."