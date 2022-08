Oui, je reste fidèle au club. Je n’ai jamais joué ailleurs. J’ai commencé ici à l’âge de huit ans. J’ai juste dû arrêter pendant deux ans pour diverses raisons.

Comment abordes-tu ce nouvel exercice?

Toujours avec la même motivation et les mêmes objectifs. Le titre et la montée nous échappent depuis 4-5 années. Avec les renforts de cet été, on espère y parvenir cette fois-ci. Il manque toujours ce petit quelque chose. Même au tour final, nous n’étions pas prêts (NDLR: défaite au premier tour contre Risquons-Tout 5-1). On manquait clairement d’entraînement et nous sommes en plus tombés contre un adversaire qui avait le niveau de la P3.

L’épisode du litige avec Marbaix a également dû jouer dans les têtes…

C’est sûr qu’à partir de ce moment-là, on a démarré une mauvaise série de résultats. Ça nous a donné un coup au moral. Certains joueurs, dont moi, étaient sous la menace d’une suspension et la procédure a pas mal traîné. Ça a plombé la fin de saison.

Quel est ton regard sur la série version 2022-2023?

Il y a deux nouvelles formations qui arrivent: Grand-Reng et la JS Erpion. En ce qui concerne le premier cité, je n’ai pas d’avis car c’est leur première saison. Erpion lui aura une jeune équipe, on verra ce que ça va donner. Aulnois B fait son apparition et sera un très gros morceau. Il sort d’une belle saison et jouera le Top 3. Comme d’habitude, je m’attends de nouveau à une belle bataille entre trois ou quatre formations.

Sera-ce enfin la bonne année pour vous?

J’estime qu’on a réglé notre problème de créativité au milieu avec les recrutements de Guillaume Codden et Léo Cortot. C’est un détail qui nous a fait défaut l’an passé. On a les qualités pour faire de belles choses, l’avenir nous le dira.

Un petit pronostic: tes favoris et outsiders?

Dans les favoris, je mettrais donc Aulnois, Momignies et nous-mêmes. Des équipes comme Thuin et Marbaix lutteront certainement pour le Top 5. Je vois bien Sivry jouer les trouble-fête et déranger quelques écuries. Des joueurs de Rance notamment ont débarqué et je pense que les Chevrotins pourraient être surprenants.