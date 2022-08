L’Olympic a un bon coup à jouer

Cette saison, les Dogues devront composer avec plusieurs équipes U23 qui intègrent la division. Parmi ces dernières, il y aura notamment le Sporting de Charleroi. "J’ai un avis mitigé sur ces arrivées dans la division. On va avoir des 2002 et des 2003. Mais les clubs de l’élite ont-ils assez de joueurs pour former un noyau de 30 éléments qui tiendront sur la longueur de la saison. J’espère que cela ne va pas fausser le championnat."Il faudra voir également comment le terrain de la Neuville supportera une saison de plus les rencontres en alternance.

Des renforts attendus

Au niveau du noyau, le club a dû laisser filer quelques cadres comme les excellents Victor Corneillie (RAAL) ou encore Geoffrey Ghesquière (Knokke) que les Carolos retrouveront cette saison. Mais ils ont également su attirer de beaux profils, tout en conservant l’ossature de la saison dernière. "On a gardé 70 à 80% de notre noyau, malgré une situation délicate, durant quelques mois. Désormais, on poursuit notre renforcement. On a déjà su attirer quelques beaux profils. Un ou deux éléments viendront compléter l’ensemble dans les prochaines heures."

Parmi les jolis coups, il y a notamment Maxence Maisonneuve et Rigon Spahiu qui apporteront de la taille derrière."En défense, cette année, nous avons enfin de la taille, avec plusieurs éléments qui dépassent le mètre nonante, lance le président. Ce sera précieux, notamment sur les phases arrêtées."

Mais l’attraction du championnat sera sans aucun doute, la pépite, Anis Hadj Moussa. Ce déroutant numéro 10 a mis tout le monde d’accord, il y a un an, au cours d’une rencontre amicale entre Lens et l’Olympic. "Je suis très fier de pouvoir le compter parmi nous, lance Mohamed Dahmane.C’est un joueur qui va apporter une plus-value au groupe. Désormais, nous avons plus de solutions pour faire sauter le verrou adverse."