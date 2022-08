Les promus vont s’accrocher

La lutte pour le titre s’annonce indécise. Pour plusieurs entraîneurs de la série, Solre-St-Géry est annoncé comme l’un des candidats au titre. Derrière les Solréziens, ce sont les Gerpinnois et les Bouffaloniens qui sont également cités comme prétendants au Graal. Les deux clubs, qui ont participé au tour final la saison dernière, espèrent plutôt vivre une saison tranquille. Du côté du stade Bardet de Gosselies, le président Scimemi espère une montée. " Il y a le potentiel, mais il y a eu pas mal d’arrivées et le chemin sera long", prévient Fred Caruana, l’entraîneur.

Éviter la même saison

Longtemps en lutte pour le maintien lors du dernier exercice, Montignies et Fleurus affichent clairement des ambitions revues à la hausse. Le tour final est visé par les deux clubs, qui ont pas mal recruté durant la trêve estivale. Des équipes comme Jamioulx et Marcinelle pourraient s’inviter à la phase finale du championnat. Baileux espère terminer dans la colonne de gauche, malgré le départ de certains cadres et le rajeunissement de l’équipe. Tout comme Jumet, qui compte déjà un changement d’entraîneur juste avant le début du championnat. Le duo Mesut Ozmen-Franco Cigna n’est plus, place désormais à Jacques Carpentier.

Dans le bas du tableau, plusieurs équipes veulent réussir à se maintenir. Et c’est notamment le cas des promus: Boussu-lez-Walcourt, Frasnes et le Sporting Farciennes. Ransart, descendant de P2, veut être rapidement rassuré sur son sort. De même pour Erpion et Rance.