Le mode d’emploi de cette évolution

Chez nos voisins des Pays-Bas, cette pratique existe depuis longtemps. C’est un plus pour la post-formation mais également la visibilité de certains joueurs. Par contre, des clubs qui visent le titre dans ces différentes divisions voient ces arrivées d’un mauvais œil, ils craignent qu’elles ne viennent tronquer la compétition.

Toujours est-il que la Fédération a pris une décision. Il faudra donc composer avec. Ces gamins forment désormais un noyau de… professionnels qui s’entraîneront tous les jours pour rivaliser avec des hommes.

Tous les joueurs doivent avoir moins de 23 ans, à l’exception des portiers qui ont droit à une rallonge de deux ans. Il y a également une exception pour les joueurs plus âgés qui n’ont jamais évolué chez les pros.

Deux tiers de Belges

Mais comme toujours, cela se complique, au fil du règlement. En Belgique, on aime toujours rendre tout plus complexe. Dans une vidéo ludique, explicative pour les supporters, le Sporting de Charleroi explique notamment les principales règles:"Si un joueur a joué au moins 2/3 de la compétition ou 45 minutes la semaine précédente avec le noyau A, il ne peut pas s’aligner avec le noyau B. Mais il y a une exception. Si un élément est blessé depuis au moins six semaines et qu’il a une bonne raison, il pourra jouer deux rencontres avec le noyau B."

La formation est évidemment au cœur de ce projet. La moitié du noyau doit avoir passé trois ans de son école des jeunes pour être éligible au sein de cette équipe B. Sur chaque feuille de match, il doit y avoir deux tiers de joueurs belges.

Pour ce qui est du Sporting de Charleroi, les gamins peuvent monter comme descendre, en cas de succès. À condition, en cas de montée, que l’équipe A n’évolue pas dans la même division que l’équipe B.

Cette équipe de Zébra Élites évoluera à la Neuville, le samedi ou le dimanche, en alternance avec l’Olympic. Il faudra voir si le terrain supportera le choc. Le petit plus? Le Sporting offrira le droit d’entrée à tous ses abonnés.