Je suis un gars de la région. Je voulais me rapprocher de la maison. Je connais la majorité des joueurs. J’ai pu les côtoyer à la belle époque de Châtelet.

L’intégration fut-elle rapide?

Une heure et c’était bon, sans rire. J’ai joué avec Steens, Mucci, Lambert… c’est assez simple de se trouver sur le terrain. J’évolue en huit, dans un bon système, c’est assez agréable.

Que pensez-vous du niveau de l’équipe, pour une formation fraîchement promue?

Sincèrement? J’ai été agréablement surpris. Le club vise le maintien, c’est légitime. On va tout faire pour l’obtenir. Mais je connais bien la série. J’y ai été champion avec Namur. Et ce groupe n’est pas loin du tout de celui avec lequel j’ai évolué avec les Merles…

Vous êtes ambitieux…

Il le faut, je trouve. Je connais le football et la D3. Mes coéquipiers sont très bons. Alors, j’ai envie d’imaginer plus pour nous.

Où étiez-vous ces dernières saisons?

L’année passée, j’ai porté les couleurs de Solières. Mais, avec l’armée, j’ai dû louper la moitié de la saison. J’ai eu de nombreuses formations. Ce championnat-ci, à l’exception d’un ou deux matches, je devrais répondre présent pour aider le groupe.

La motivation est intacte, malgré le temps qui passe?

Toujours, c’est ce qui me permet d’avancer. J’ai trouvé un chouette noyau à Monceau, avec une belle ambiance et un bon état d’esprit. C’est parfois plus important encore que le talent. Mais si en plus le talent fait partie de l’équation, on a tout pour réaliser une belle saison et surprendre quelques belles équipes de la série.