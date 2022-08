«Le projet m’a plu directement et j’ai eu de bons échanges avec Mohamed Dahmane et le coach. Leur discours est clair et le club est ambitieux. J’aime cela.»

Qu’attendez-vous de cette aventure?

«De passer un palier dans ma progression. Il y a une différence entre les équipes réserves et les hommes. Ici, je peux côtoyer des joueurs qui ont de l’expérience et du vécu. Je pense notamment à Mohamed Dahmane ou Kieran Félix. Ils me transmettent beaucoup d’informations et de conseils. C’est précieux pour un jeune joueur comme moi.»

Sentez-vous une certaine pression sur vos épaules? Les supporters et le club attendent beaucoup?

«Ils se sont focalisés sur le match amical que nous avions disputé avec Lens face à l’Olympic, il y a un an. C’est bon d’avoir de la pression. Je vais prouver sur le terrain que je suis un bon choix et que j’ai ma place dans cette équipe. Il n’y a que le travail et les prestations qui seront de bonnes réponses.»

Comment avez-vous été reçu dans ce groupe?

«Sincèrement, je ne m’attendais pas à un tel accueil. Vraiment, tout le monde est top. Je suis tombé dans un bon groupe, avec un excellent niveau. Je suis certain que nous allons réaliser une belle saison.»

Quel est votre poste de prédilection?

«En dix. J’aime provoquer, donner la dernière passe ou même marquer.»

La sélection est également un élément important.

«C’est dans ma tête, mais cela passera par de bonnes prestations avec mon club. Je sais faire la part des choses et me donner à 100% pour atteindre tous mes objectifs. Il y aura des échéances importantes cette saison.»