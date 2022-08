Oui, la saison dernière, j’étais clairement en surpoids. Le Covid et une mauvaise préparation ne m’ont pas aidé. J’ai revu certaines images, j’ai encore en mémoire certaines rencontres. Je ne voulais plus connaître cela. Après le tour final, j’ai tout arrêté durant deux semaines, histoire de bien souffler. Puis, je me suis repris en main. Je suis allé courir trois à quatre fois par semaine. J’ai perdu dix kilos. Je le sens depuis la surprise, cela me fait le plus grand bien.

Quel paradoxe, tout de même, la saison dernière…

Accrocher une tranche pour le tour final et lutter jusqu’à la dernière journée pour ne pas descendre, c’est particulier. Mais on a surtout su effectuer de bons résultats au cours de la deuxième tranche sur les terrains difficiles. Au final, ces points furent précieux pour nous permettre de rester au sein de cette division.

À l’image du groupe, la motivation est-elle plus grande?

Tout le monde semble être à son top. Il y a une belle envie. À l’entraînement, c’est plaisant. C’est une très belle préparation. Je suis certain que l’on va effectuer un bon début de saison.

Un mot sur le noyau?

Il reste très jeune, mais il est de qualité. L’entraîneur a bien travaillé. Tous les postes sont doublés. Il faudra vraiment se battre pour avoir sa place chaque week-end. Il n’y a pas de secret, c’est le meilleur moyen de réussir.