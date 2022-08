Gosselies veut vivre une saison sereine!

Enfin presque…"On a dû laisser filer deux éléments offensifs, dont Boubacar Sow. Ce dernier ne pourra pas poursuivre avec nous, à cause de son travail. On doit donc trouver un dernier élément offensif afin d’avoir toutes les armes nécessaires pour ce championnat. Nous sommes sur le dossier."

Pour le reste, le président continue de miser sur la formation."Cela reste le moteur de notre projet. Ce n’est pas qu’un slogan. Nous devons sortir chaque année quelques jeunes et leur permettre de passer ce palier. Cette saison, je pense que Romain Bennekens (2004) et Outman Boumediane (2003) ont une carte à jouer. Ils ne sont pas les seuls. Mais il y a du travail à accomplir pour obtenir sa place au sein de ce noyau compétitif."

Une chose est certaine, pour son petit cœur, le président a besoin de vivre une saison plus tranquille."Oh que oui… J’espère que l’on prendra rapidement les points nécessaires pour assurer notre maintien, afin de pouvoir profiter de la deuxième partie de saison."

Le bon entraîneur

Pour cela, l’homme fort de Gosselies a misé sur Tonio Passalacqua."On se connaît très bien. Je vais être franc, il m’a surpris positivement. Je connaissais sa grinta, sa rage de vaincre et sa motivation. Mais, ici, je suis agréablement surpris au niveau tactique, mise en place et suivi de l’équipe. Je suis fier de lui et je suis certain d’avoir opté pour le bon choix. Le groupe est soudé et solidaire. La mentalité est exemplaire. Je suis certain que cela fera la différence sur le terrain, dans les moments clés."

Gosselies aborde un virage important de son histoire."Au niveau des infrastructures, on va évoluer, même si on attend toujours des nouvelles de l’échevinat des Sports. Mais je suis certain que cela devrait arriver rapidement. Nous avons tout de même 550 enfants qui ont besoin de place pour progresser, en plus de nos trois équipes premières."