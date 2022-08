Avant lundi, quelques paires du club en avaient terminé avec leur compétition le trophée sous le bras: Anaïs Dubois et Loïc Poulain (mixte 2), Laora Dasset et Alex Frisanco (mixte 4), Paulette Oset et Florian Roulin (mixte 6).

Lundi, les Kalypsiens étaient encore nombreux sur les courts. Coup de chapeau à la paire formée par Corentin Roulin et Enzo Virzi-Laccania: les deux Gosseliens ont gagné les tableaux messieurs 4 et 5, soit sept matchs en tout. À chaque fois ils ont battu d’autres Kalypsiens en finale (Jean-Yves Sohet/Rudy Haegeman, Benoît Van Damme/Sébastien Étienne).

Victoires aussi pour Catherine Morelle et Anne-Catherine Dumont (dames 4) ainsi que pour Bastien Gonze (messieurs 3 avec le Beaumontois Killian Jadin).

Un duo inédit mais efficace

Pour leur première participation à un tournoi ensemble, Silvio Tollis et son élève au RTC Gosselies Charline George ont fait fort puisqu’ils ont gagné le tableau du mixte 5. Une victoire en finale arrachée aux Lausprellois Jade Huaux et Olivier Gabrys au super tie-break. Jade allait se consoler le lendemain avec le titre des dames 5 avec son équipière à Lausprelle Nathalie Tison.

Gagnante en mixte 4 et finaliste en mixte 5, Laora Dasset a aussi joué deux finales en simple: finaliste chez les 13-1, elle a gagné en 15-2 alors que son petit frère Milan remportait le tableau des 9-1. Noah Dupont (9-2), Victoria Verlinden (9-3) et Karline Thill (11-3) ont complété le triomphe des jeunes du Kalypso! Le Chimacien Antoine Français a lui aussi joué deux finales avec le même bilan que Laora: une victoire (15-3) et une défaite (15-2). Ses adversaires étaient à chaque fois des espoirs du Bois du Prince, respectivement Malo Gailly et Alexandre Kennes. Enfin le Jamelovien Alexandre Bellucci a aussi gagné son tableau en 11-2.