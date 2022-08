Concentration dès le départ à Ransart

Quid de Ransart cette saison? Sur papier, c’est l’une des très belles équipes de la série. Castellana, Zida, Micelli, Cagnina, pour ne citer qu’eux pourraient faire envie à de nombreuses équipes de D2 et D3 amateurs notamment. Mais les Bordeaux ont toujours du mal à trouver de la régularité. Capables de battre les meilleurs, ils peuvent aussi laisser filer des points la semaine suivante contre une équipe qui lutte pour son maintien. L’arrivée de Vincent André, ex-coach de Tamines notamment, doit discipliner tout cela."Je suis heureux d’intégrer cette équipe et ce club, lance l’intéressé. Le noyau est très bien équilibré, au niveau de la quantité et de la qualité, même si on a dû laisser filer Fragapane au Rœulx et que Grégoire n’a pas repris. Heureusement, on a trouvé un accord avec Zidda notamment."