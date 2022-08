Un Thudinien gagne chez les Zonards

Et c’est un gars du coin qui a été le plus rapide d’entre eux! Justin Jullien s’est imposé en un peu plus de 31 minutes."Je ne connaissais pourtant pas exactement le parcours,relève-t-il.Cette course m’aura permis de découvrir de nouveaux chemins que je vais sûrement emprunter à l’avenir pour mes entraînements! En plus ce circuit était vraiment agréable… Et bien ombragé, ce qui était l’idéal avec la chaleur."

Justin a fait la course en solo."Je voulais surtout faire une sortie tempo sans forcer, sans spécialement viser la victoire mais tant mieux si elle est tombée! J’aurais toutefois préféré courir avec quelqu’un. Mais c’est pas grave, je connaissais l’ouvreur à vélo avec qui j’ai pu un peu discuter!"

Il y a quelques jours, il a signé son meilleur chrono sur 10 km lors du championnat de Belgique sur route qui a eu lieu sur la distance à Lokeren."J’ai couru en 33'35 et cela m’a valu une 62eplace. J’avoue que j’en voulais plus mais malgré le dénivelé pas trop élevé le circuit était tout de même difficile. J’ai déjà gagné quelques courses par le passé et fais plusieurs podiums mais jusqu’à présent il n’y pas encore une épreuve cette année dans laquelle j’estime avoir fait une énorme performance. Si je devais toutefois citer deux bons résultats ce serait la deuxième place au jogging de La Louvière et mon Top 10 au semi-marathon de Namur."

À son agenda est noté au marqueur rouge le semi-marathon d’Amsterdam."J’aimerais aussi améliorer mon chrono sur 10 km. Je me crois capable de faire une minute de mieux."

Quatrième au scratch vendredi soir, Roxane Cleppe avait elle aussi participé au championnat national à Lokeren: elle y avait encore signé une performance remarquable en se classant 5een 35'09, améliorant alors son chrono sur la distance qui était alors de 35'39.

Une courte distance l’an prochain?

L’organisateur Frank Quertinmont pouvait tirer un bilan plus que positif de cette première édition post-covid."Sur une seule distance, 121 coureurs c’est vraiment un beau chiffre. D’ailleurs nous pourrions peut-être prévoir une courte distance lors de notre prochaine édition. Nous y réfléchissons. Nous sommes ravis du retour des runners qui ont apprécié le circuit. Certains le connaissaient déjà mais pour d’autres ce fut une découverte. La première partie dans le bois de Lobbes était plate mais la deuxième dans le bois de Thuin comportait une petite côte d’un peu plus d’un kilomètre."

Le rendez-vous est déjà pris pour le vendredi 11 août 2023, même endroit, même heure!