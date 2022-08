Un compromis à la Rièzoise

C’est un imbroglio dont se seraient bien passés les organisateurs du jogging de Rièzes et Sébastien Mahia samedi après-midi. Le coureur namurois s’était basé sur le site Go Running qui avait indiqué l’heure de départ de la courte distance à 15h15. Quant au site du challenge Guérit et sur le site Facebook de l’événement, il renseignait un départ à 14h15. Or, le départ de cette courte distance a finalement été donné à… 14h45! Arrivé sur place à 14h50, Sébastien constata donc que le peloton était déjà parti. Après quelques palabres, il fut autorisé à partir pour les 4,4 km et rejoignit l’arrivée après 15'06 sur un bon rythme. Soit le meilleur chrono de tous les coureurs de la distance."On a trouvé un compromis qui satisfasse les deux parties,explique Sébastien.Ils m’ont laissé faire ma course tout seul. Maximilien Ghislain est le vainqueur de la course en ligne et moi le vainqueur du contre-la-montre individuel. Cela a permis de ne pas chambouler tout leur classement."