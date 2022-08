Le triplé du juge-arbitre

Juge-arbitre du tournoi du TC Gerpinnes pour la deuxième fois après le tournoi de simples d’il y a quelques semaines, Mauro Romani s’est aussi démené sur le court avec pas moins de trois tableaux remportés dans son tournoi de doubles! Samedi d’abord en messieurs 3 avec l’inévitable Killian Jadin, le Beaumontois étant le partenaire idéal si on veut gagner un titre: Mauro mais aussi Jean-François Beroudiaux et Catherine Jauniaux avec lesquels il s’est imposé en messieurs 5 et mixte 5 ne nous démentiront pas! Mauro a aussi gagné dimanche en messieurs 2 avec Nicolas Trentin du Bjorn’s Club et en messieurs 4 avec le Jamelovien Damien Galant."C’est la première fois que je m’inscris à trois tableaux de doubles dans le même tournoi et donc forcément la première fois que je fais un triplé, en plus avec trois partenaires différents,rigole Mauro.Je m’étais inscrit dans ces tableaux car c’est le tournoi de mon club, moi qui suis surtout principalement un joueur de simple."