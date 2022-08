Très faible au tamis

Acoz peinait longuement en période initiale. Les deux formations faisaient jeu égal à 2-2. Les Orangés forçaient une première cassure à 4-2. Hazard permutait alors avec Paduart et les Brabançons flamands rappliquaient à 4-4. Le débat restait serré (5-5) jusqu’à ce que les Carolos prennent le repos sur des outres de Lamarche et Thirion: 7-5. Galmaarden accrochait le point dès la reprise: 7-6. Boonaert servait au large à 40 à 2 et Acoz filait à 9-6. Des outres de Hazard et Paduart faisaient 9-7. Grégoire arrachait au contre-rechas un jeu de 40-40 et Acoz, avec un Geuens retrouvé, s’envolait à 12-7.