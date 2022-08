Arbitre:M. Boogaerts

Cartes jaunes: Ocakli, Van Hove, Delbergue, Wilms,

But: Ugoh Ubochioma (1-0, 33e).

CITY PIRATES: Verbist, Cloetens, Toure, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, Van Hove (64eOmeruo), Saillart, Sawaneh (64eTruyzelaere), Somers, Wilms (88eVumi Waya-Waya), Ugoh Ubochioma (61eErnst).

OLYMPIC: Moriconi, Ocakli (45eIto Singa), Felix, Maisonneuve, Dahmane, Delbergue, Lioka Lima, Hassaini (54eKumbi), Hadj-Moussa (65ePerreira), Guedj (80eMansouri), Saïdane (80eKouri).

Les Dogues entamaient ce match de coupe armés de bonnes intentions, avec des combinaisons de jeu rapides au sol. Du banc, Xavier Robert demandait de la profondeur, espérant frapper dans le dos de la défense anversoise. Les occasions franches furent cependant peu nombreuses et, à la surprise générale, le City Pirates ouvrait le score, peu après la demi-heure de jeu. Kenneth Ugoh Ubochioma ponctuait un solo impressionnant d’une frappe ne laissant aucune chance à Moriconi (1-0). Les Carolos n’avaient déjà plus d’autres choix que de réagir pour éviter la désillusion. De l’autre côté, le City Pirates s’enhardissait et prenait confiance en ses moyens.

En début de seconde période, les Flandriens héritaient d’une double occasion et c’est un miracle si le ballon ne franchissait pas la ligne de but carolo. Le match devenait tendu sur le terrain et en dehors. On en venait presque aux mains.

Qualification anversoise méritée

Le City Pirates faisait jeu égal avec son homologue Carolo, la différence de niveau avec une équipe de Nationale 1 ne se faisait pas sentir. Les spectateurs assistaient à un vrai match de coupe, véritable bagarre pour arracher la qualification. Vers l’heure de jeu, les Carolos multipliaient les assauts dans le camp visiteur mais Anvers tenait bon. Mieux encore, puisqu’à dix minutes du terme, ils faillirent doubler la mise.

De l’autre côté, suite à un corner, Kieran Felix s’élevait dans les airs mais son heading frôlait le piquet du but. Maisonneuve plaçait, ensuite, une demi-volée, mais le portier anversois était vigilant. Il ne restait qu’une minute à jouer et l’Olympic héritait d’un coup franc dans le rectangle. La défense anversoise repliée sur la ligne sortait le cuir en corner. Un dernier missile anversois finissait sa course sur la latte. L’Olympic est éliminé. C’est une énorme désillusion et la colère du staff au vestiaire était bien audible.