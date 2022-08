Implication minimale

CLERMONT: C. Lawarée et Genot; Evrard, X. Lawarée et Lenoir.

Clermont a joué par à-coups, profitant de la faiblesse des envois locaux pour se mettre en évidence au rechas (6 outres de Lenoir, 5 de Xa Lawarée, 4 d’Evrard), et ainsi rappliquer de 10-3 (7-3 au repos via 4-1 et 5-2) à 10-7 et 11-9 mais en laissant aussi trop souvent voir son manque d’envie, à la veille de la Balle du Gouverneur. D’ailleurs, les visiteurs précipitent la fin de la partie, entamée à 16 heures, en multipliant les erreurs à l’envoi.