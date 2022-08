Début des choses sérieuses à l’Olympic

Intrinsèquement, le groupe s’est renforcé et a gagné en qualité. C’est du moins ce qu’espère le coach à l’aube de la nouvelle saison.

"Le plus difficile était de pallier au départ de Mehdi Khaida, notre élément le plus fort qui apportait sa polyvalence. La direction a pourtant bien renforcé le secteur offensif. Sur le plan humain, il faudra aussi voir comment cela se passe. Mais nous avons travaillé tous ensemble, avec le staff, pour recruter des profils précis et je nous sens plus armés que l’année dernière. Avec tous ces renforts de choix, il y a de quoi faire."

Quand on lui demande ce qu’il attend de son déplacement dimanche à Anvers, Xavier Robert ne cache pas ses intentions."Je me suis déjà rendu chez eux, c’est une équipe bien en place qui a fait jeu égal contre Rochefort, avant de prendre logiquement le dessus. Nous irons là-bas avec nos forces et nos faiblesses. L’objectif sera la qualification, cela nous permettrait de rejouer en coupe à la maison, avant de commencer le championnat face à Rupel Boom à domicile. Donner du temps de jeu à La Neuville est un élément important, donc passer le tour est primordial pour nous. Hormis Vanderbecq et Sylla, je dispose d’un groupe au complet."

Gosselies contre une D3

Du côté de Gosselies, Antonio Passalacqua attend une réaction de son groupe au stade Bardet, après le match d’Anderlues au tour précédent."Certes, nous leur avons enfilé 6 buts mais, à la mi-temps, j’aurais volontiers changé toute l’équipe tant ce fut médiocre,regrette-t-il. Nous étions relâchés après 3 semaines de préparation physique intense et nous avons un peu sous-estimé cette P2. Il faudra être appliqué demain. Nous sommes dans l’inconnu contre cette D3 flamande mais cela reste costaud et ce sera tout sauf une balade. J’attends une amélioration dans le contenu et de la concentration 90 minutes. Ce sera un tout autre match et un gros test avant le début du championnat. Nous espérons passer ce tour pour avoir encore une cerise sur le gâteau au tour prochain. On va aussi travailler nos automatismes, avec le onze type qui commencera à Mons en compétition."