Sept grandes premières à l’Astrid

Comme c’est le cas dans la plupart des autres tournois, ce sont les messieurs 6 qui étaient les plus nombreux (54). C’est donc une très jolie performance qu’a accomplie Luca Lambert en étant le lauréat. Le C30.4 de l’Astrid a joué et gagné cinq matchs, ne perdant qu’un set en cours de route et empochant ainsi son premier titre de l’année, lui qui avait été finaliste à Gerpinnes.

Dans un tableau messieurs 5 très bien fourni aussi (22 participants), Jonas Wauthy, lui aussi affilié à l’Astrid, a également eu du mérite à atteindre la finale. Il l’a perdue face à l’un des joueurs de l’été, François Hanne (C30) du RCIT Loverval qui avait déjà gagné trois autres tournois de cette catégorie (Beaumont, Gilly, Gerpinnes).

Trois Mont-sur-Marchiennois ont fait des étincelles: Maxime Claerhoudt (B + 2/6), titré en messieurs 2, Benoît Pierret (B + 2/6) en 45-2 et Elisa Broze en dames 4 (quatrième titre déjà!). Cette dernière a battu en finale une autre C30.1 de son club, Deborah Lardinois.

En tout ce sont 27 joueuses réparties dans trois tableaux qui auront participé au tournoi. La Jamelovienne Juliette Gobert (C15.3) a perdu en finale des dames 3, la Farciennoise Ophélie Bertrand (C30.6) a gagné en 5 après être venue à bout de la coriace mont-sur-marchiennoise Laudane Lebecque (C30.5).

À noter aussi la belle victoire de l’aventurier de Koh-Lanta Nicolas Van Brabandt en 35-5. Le C30 du TC Jamioulx a gagné son deuxième tournoi.

Disputant et gérant en parallèle son tournoi de doubles au Bjorn’s Club, Nicolas Trentin (B-15) a tout de même trouvé le temps de jouer et gagner en messieurs 2 à l’Astrid.

Des Gerpinnois leaders au Critérium

Il fallait bien que cela lui arrive: après 35 matchs sans la moindre défaite en 55-4, Michel Devroye (C30.5) a fini par perdre! C’était lors des championnats AFT qui ont eu lieu au Léopold au stade des demi-finales. Pas de quoi perturber le Gerpinnois qui a remporté aisément son 5e tournoi dans la catégorie et renforcé encore un peu plus sa position de leader au Critérium. Un autre Gerpinnois a gagné son tableau: David Camplese (C15.4) en 35-4. Quatrième titre pour lui. Et également une place de numéro 1 au Critérium consolidée! Beau parcours aussi Benoît Godart (C30.6) en messieurs 6: il n’est sorti de la route qu’en finale.

Pour être complet signalons que, outre Luca Lambert, Ophélie Bertrand et Nicolas Trentin, quatre autres joueurs ont gagné le premier tournoi de leur catégorie: le Fontainois Julien Lion (B + 2/6, 35-3), le Lovervalois Olivier Javaux (C30.4, 35-6), le Montagnard Benoît Froment (C15.5, 45-3) et le Solrézien Vincent Authier (C30.5, 45-5).