Muylaert remplace Poppe

Le week-end dernier, Tom Poppe a annoncé sa démission du banc des Spirou Ladies de Charleroi. « Mon papa, Pol (89 ans), est gravement malade depuis le 15 juillet. Samedi soir, il a été opéré en urgence. Je ne me vois pas, dans ces conditions, effectuer de fréquents trajets entre Gand et Charleroi. » Logiquement, le comité carolo s’est tourné vers l’assistant prévu, Fabien Muylaert. « Fabien a la bouteille pour reprendre l’équipe. Il a d’ailleurs annoncé être prêt à gérer la nationale 1 et la régionale 1, qui s’entraînera de toute façon avec l’équipe première. Il nous faut néanmoins trouver un bon assistant », explique le secrétaire Éric Laplume. Dom.A.