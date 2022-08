Les frères Trentin se sont affrontés à deux reprises. Et se quittent dos à dos. En demi-finale des messieurs 3 tout d’abord, Lucas a gagné avec son partenaire Pierre Robeyns contre Nicolas et Mike Manco. En finale des messieurs 1 ensuite avec cette fois une victoire de Nicolas (avec Fabien Drugmand) contre Lucas et Diego Iassogna. Pas de doublé toutefois pour Nicolas puisqu’il a été battu dans le match pour le titre des messieurs 2 (avec Alain Pirsoul) contre une paire de Court-Saint-Étienne. Quant à Lucas et Pierre, ils ont finalement buté sur l’ultime marche des messieurs 3 constituée par deux autres Farciennois, Christopher Alhan et Alexandre Gossiaux.

D’autres joueurs du club ont joué les premiers rôles: Iréna et Quentin Schiettecatte ont gagné en mixte 4, Virginie Druez et Mégane Fastrez en dames 4 et à nouveau Iréna avec Simon Nizet en mixte 3. Les duos de l’Excelsior Jumet étaient également en forme puisque François-Xavier et Sébastien Deswijsen ont gagné en 4 ainsi que Carmelo Lorena et Olivier Decalf en 5. Défaite par contre pour Charlotte Degeyter et Lucas Siciliano en mixte 6 contre les Mont-sur-Marchiennois Lisa Barros et Florent Mazy. Lucas Siciliano avait précédemment perdu une première finale avec Adrien Gilot.

LES RÉSULTATS:

DOUBLE MESSIEURS 1 – Demi-finales: Iassogna/Trentin b. Gossiaux/Tourmous 6/3 4/6 7/6, Drugmand/Trentin bye. Finale: Drugmand/Trentin b. Iassogna/Trentin 6/2 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 2– Demi-finales: Trentin/Pirsoul b. Drugmand/Moutoy 6/3 6/1, Chevalier/Masini b. Delcourt/Lauriers 6/3 6/4. Finale: Chevalier/Masini b. Trentin/Pirsoul 6/3 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 3– Demi-finales: Alhan/Gossiaux b. Hettman/Iassogna 6/1 6/1, Robeyns/Trentin b. Trentin/Manco 6/2 3/6 7/6. Finale: Alhan/Gossiaux b. Robeyns/Trentin 7/5 6/2.

DOUBLE MESSIEURS 4 –Demi-finales: Deswijsen/Deswijsen b. Gimelli/Bertrand 6/1 7/6, Gilot/Siciliano b. Alhan/Nizet 6/2 6/3. Finale: Deswijsen/Deswijsen b. Gilot/Siciliano 7/5 6/4.

DOUBLE MESSIEURS 5– Demi-finales: Lorena/Decalf b. D’Amico/Bugli 6/1 6/1, Alhan/Deculenaire b. Falise/Heusburg 6/2 6/2. Finale: Lorena/Decalf b. Alhan/Deculenaire 6/4 6/3.

DOUBLE MESSIEURS 6– Demi-finales: Ritucci/Zouridakis b. Vynckier/Robeyns 6/3 6/1, Mary/Decalf b. Salamone/Salamone 6/4 6/0. Finale: Ritucci/Zouridakis b. Mary/Decalf 6/3 6/2.

D OUBLE MESSIEURS 7– Demi-finales: Soupart/Lebon b. Tack/Vandamme 6/1 6/2, Douillez/Ritucci b. Sonet/Sonet 6/2 6/4. Finale: Soupart/Lebon b. Douillez/Ritucci 6/2 6/4.

DOUBLE DAMES 4 – Demi-finales: Bierlaire/Malorgio b. Royaux/Patinet 7/6 4/6 7/6, Druez/Fastrez bye. Finale: Druez/Fastrez b. Bierlaire/Malorgio 4/6 7/5 7/6.

DOUBLE DAMES 7– Demi-finales: Hautenne/Gourmeur b. Misson/Tholet 6/4 5/7 7/6, Alestra/Patinet b. Catano/Quenon 6/2 7/5. Finale: Hautenne/Gourmeur b. Alestra/Patinet 3/6 7/5 7/6.

DOUBLE MIXTE 3– Demi-finales: Barros/Jacquart b. Bierlaire/Bertrand 3/6 6/4 7/6, Nizet/Schiettecatte b. Royaux/Lorena 6/3 6/4. Finale: Nizet/Schiettecatte b. Barros/Jacquart 6/3 6/1.

DOUBLE MIXTE 4– Demi-finales: Schiettecatte/Schiettecatte b. Iassogna/Bertrand 6/3 6/2, Royaux/Gilot b. Querriau/Lardinois 6/7 6/2 7/6. Finale: Schiettecatte/Schiettecatte b. Royaux/Gilot 6/3 7/6.

DOUBLE MIXTE 5– Demi-finales: Renier/Nicoletti b. Delmotte/Depasse 6/3 6/3, Jauniaux/Jadin b. Boulafentis/Boulafentis 6/1 6/0. Finale: Jauniaux/Jadin b. Renier/Nicoletti 6/4 7/5.

DOUBLE MIXTE 6– Demi-finales: Degeyter/Siciliano b. Blairon/Gauthier 7/6 6/3, Barros/Mazy b. Bertrand/Iassogna 7/5 6/4. Finale: Barros/Mazy b. Degeyter/Siciliano 6/2 7/5.

DOUBLE MIXTE 7– Demi-finales: Debrulle/Trotta b. Alestra/Vascos-Sanchez 6/4 6/0, Laccerra/Patinet b. Lesceux/Brochard 6/3 6/2. Finale: Debrulle/Trotta b. Laccerra/Patinet 6/2 6/2.