Trois à la suite pour Thibaut Lust

Le tournoi a aussi été marqué par les deux finales jouées par Antoine Français et Arthur Cawet. Ils se sont affrontés en 15-2 et 15-3. Antoine a remporté les deux matchs à chaque fois en deux manches, s'offrant ainsi un beau doublé. S'il avait déjà remporté deux titres en 15-3 à Momignies et à Chapelle, c'est surtout le titre en 15-2 qui a dû lui faire le plus plaisir, lui avait perdu en finale dans cette catégorie dans ces deux mêmes tournois. Le troisième tableau des jeunes qui a pu être monté (garçons 11-2) a été remporté par un Jamelovien, Alexandre Bellucci.

D'autres Chimaciens sont repartis avec les lauriers. En 35-4, Antoine Scohy est parvenu à dominer le Couvinois Olivier Michaux dans une finale entre C15.2. Comme Thibaut Lust, il disputait son tout premier tournoi de l'année. Les deux autres titres de Principautaires sont pour des dames. Premier tournoi et premier titre également pour Sylvie Bouleau (C30.5) qui a battu en finale des dames 5 Geneviève Depienne (C30.6). Caroline Urbain (C30.3), sacrée en dames 4, avait quant à elle déjà gagné un tournoi dans cette catégorie à Couvin mais aussi deux autres en 25-3 à Momignies et Couvin encore. Caroline a privé Agnès Jacques (C30) du doublé puisque la Cerfontainoise avait gagné peu de temps avant en dames 3. Les joueurs du TC Couvin ont bien garni les tableaux et en ont récompensé par les victoires finales Hugo Pignon (C30.3) en messieurs 5 et de Justin Dubuc (C30.4) en messieurs 6. Le Viking sera en fête le dimanche 21 août puisque seront inaugurés ce jour-là les terrains de padel avec la présence exceptionnelle de Christophe Rochus qui donnera un cours d'initiation et jouera une exhibition.

Résultats

MESSIEURS 5 - Demi-finales: Hugo Pignon b. Grégory Dizant 6/7 6/3 6/2, Christophe Brousmiche b. Justin Dubuc 6/2 4/6 7/5. Finale: Pignon b. Brousmiche 6/1 6/1.

MESSIEURS 6 - Demi-finales: Justin Dubuc b. Thomas Constant 6/4 6/3, Thomas Michaux b. Grégory Dizant 3/6 7/5 7/6. Finale: Dubuc b. Michaux 6/4 6/3.

DAMES 3 - Demi-finales: Agnès Jacques b. Chloé Hélin 6/2 6/2, Clémentine Lambert b. Mégane Marcelle 6/2 6/1. Finale: Jacques b. Lambert 6/4 4/6 6/1.

DAMES 4 - Demi-finales: Agnès Jacques b. Pauline Visart 6/2 6/0, Caroline Urbain b. Clémentine Lambert 6/2 6/0. Finale: Urbain b. Jacques 7/6 1/6 6/2.

DAMES 5 - Demi-finales: Geneviève Depienne b. Jessica Lenoir 6/1 6/2, Sylvie Bouleau b. Brigitte Foulon 6/0 6/1. Finale: Bouleau b. Depienne 6/3 7/5.

MESSIEURS 35-4 - Demi-finales: Olivier Michaux b. Damien De Doncker 6/3 7/6, Antoine Scohy b. Julien Delvallée 7/6 6/4. Finale: Scohy b. Michaux 6/4 2/6 6/2.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Jean-Luc Mahy b. Christophe Brousmiche 6/4 7/5, Thibaut Lust b. Julien Falise 6/0 6/3. Finale: Lust b. Mahy 6/3 4/6 6/1.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Jean-Christophe Lurkin b. Jean-Claude Degrande 6/7 6/4 6/1, Jean Vanderstraeten b. Christophe Lepage 6/4 6/3. Finale: Lurkin b. Vanderstraeten 6/4 7/5.

JG 11-2 - Demi-finales: Alexis Huel b. Sem Deleau-Vanmeerbeek 4/0 4/1, Alexandre Bellucci b. Hugo Froment 4/0 4/0. Finale: Bellucci b. Huel 4/0 4/0.

JG 15-2 - Demi-finales: Antoine Français b. Toine Pire 6/3 2/6 6/1, Arthur Cawet b. Thomas Willems 6/1 6/2. Finale: Français b. Cawet 6/4 6/0.

JG 15-3 - Demi-finales: Antoine Français b. Mathias Claerebout 6/0 6/0, Arthur Cawet b. Loïs Dubuc 6/1 7/6. Finale: Français b. Cawet 6/2 6/0.