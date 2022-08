Les Coquis sauvent un point

Avec un vent favorable, Mont-Gauthier profitait largement, de son net avantage au tamis. Alors que Thirion se plaçait difficilement sous la balle, le tandem composé de Tristan Schmit et Piérard remisait tout dans le trapèze. Les Namurois se dégageaient rapidement à 0-3. Deux larges de Piérard offraient un premier jeu aux Coquis. Fiasse livrait entre les perches à 40 à 2 : 1-5. Lamarche servait trois baraques et cédait le relais à Coulon à 1-6. Tout au plus, trois larges de Tristan Schmit permettaient aux Orangés de sauver un 2e jeu avant le repos. Mont-Gauthier avançait encore à 2-10 à la reprise. Les Rochefortois semblaient filer vers un succès total mais Tristan visitait le large à trois reprises. Dans la foulée, les Acoziens se retrouvaient enfin au rectangle et se rapprochaient à 5-10. Thirion croquait une balle de 40-40 : 5-11. Corentin Schmit fautait quatre fois à l’envoi pour finalement concéder le point à 6-11.Dom.A.