Ils ont retrouvé leur Trail’Heure

Les circuits de 19 km et 36 km, bien que présentant les mêmes dénivelés (550 m et 100 m), avaient été repensés."C’était notre volonté d’emmener les traileurs dans des endroits qu’ils connaissent peu ou pas du tout. Mais nous avons veillé à ce qu’ils retrouvent tout ce qu’ils avaient apprécié lors des précédentes éditions."Enfin, dernière nouveauté, différents points de contrôle de chronométrage avaient été installés sur les parcours. Au total des deux distances, il y avait un peu plus de deux cents participants. Un chiffre en nette baisse par rapport à la dernière édition en 2019."L’essentiel pour nous était de pouvoir relancer cet événement qui nous tient à cœur."

Plusieurs traileurs se sont trompés de chemin. Rien de très grave heureusement mais quelques précieuses secondes ou minutes de perdues et l’un ou l’autre kilomètre en plus effectué. "Les nouveaux parcours leur étaient inconnus. Et il se fait qu’un balisage d’une randonnée VTT avait été installé à des endroits communs aux deux épreuves, d’où la petite confusion. De plus, nous avons apparemment été à nouveau victimes de débalisage aujourd’hui, comme cela avait été le cas la veille."Damien Brenard et Cédric Pasque figurent parmi ceux qui se sont trompés. Et même à deux reprises pour ce qui les concerne. Victorieux de la course-nature du collège Saint-Augustin de Gerpinnes en mars, Damien a donc décroché sa deuxième victoire de l’année."À ma montre, j’ai fait 1.3 km en plus. J’ai l’habitude de me tromper en trail! Parfois c’est en raison d’un manque d’attention de ma part."Le Nalinnois, qui s’était inscrit de longue date, aurait pu ne pas prendre le départ."Cette semaine je m’étais aussi inscrit dans un tournoi de tennis. Je n’avais pas fait attention au fait que si j’atteignais la finale je n’aurais pu courir ici. M’être fait sortir vendredi en quart de finale n’était finalement donc pas une si mauvaise chose!"

"C’était bizarre cette course puisque Damien et moi nous sommes retrouvés à tour de rôle en tête en fonction de nos erreurs de parcours, confiait Cédric Pasque. Il mérite totalement sa victoire, il était plus fort.Je suis en pleine préparation de mon prochain marathon à Amsterdam et j’espère faire mieux que les 2h46 de cette année à Visé." Quant à Sampathkumar Subramanian, 1er du 36 km, il confiait: "Je réside au Limbourg et travaille à Bruxelles depuis trois ans. J’ai découvert ce trail sur internet. En Inde, mon pays, le trail commence à devenir de plus en plus populaire. J’essaie d’en faire le plus souvent possible."