Le petit Poucet Roselies face à une D2

Après sa qualification à Villers-la-Ville, le club de Gosselies accueillera Anderlues, une autre équipe de P2, ce dimanche, au stade Bardet, dans l’espoir de franchir à nouveau un tour. Antonia Passalacqua, le T1 desCasseroles, tenait à nuancer:"Il s’agira de faire tourner mon effectif, face à une solide P2 présentant d’indéniables atouts dans son jeu et qui n’aura rien à perdre face à nous. Il est clair que nous n’allons pas aller jusqu’au bout de l’épreuve pour affronter le Standard ou Anderlecht (rires). Dès lors, j’envisage de faire tourner mon noyau pour donner du temps de jeu à chacun et parfaire nos automatismes. Cette épreuve constitue avant tout un bon test pour roder l’équipe avant le championnat, même si nous allons aborder ce match avec le plus grand sérieux. En se qualifiant, nous pourrions nous frotter à un adversaire d’un autre calibre, qui nous permettra de prendre de l’expérience et surtout du plaisir. Je suis satisfait de la bonne mentalité affichée par mon groupe et ce match permettra de continuer à prendre de la confiance si nous parvenons à nous qualifier."

Olympia Wijgmaal – Monceau (d. 16h)

Après sa qualification du week-end dernier sur un score fleuve, les hommes de Michel Dufour se frotteront à un coriace adversaire, en la personne de l’Olympia Wijgmaal, pensionnaire de D3:"Ce sera autrement plus difficile que le week-end dernier, face à une équipe évoluant en D3 et qui est une inconnue pour nous. J’ai essayé de trouver sur le net des vidéos sur leur jeu pour me faire une idée plus précise. J’ai joué là-bas voici quelques années, je me souviens d’un grand terrain synthétique, ce qui ouvrira des espaces dans le jeu. Nous partirons prudents, en essayant de s’adapter pendant le match et tenter de leur faire mal et bien sûr se qualifier. Après le dernier entraînement de la semaine, je ferai un choix sur ma sélection. Je dispose d’un groupe quasi au complet, ce sera l’occasion de continuer notre préparation."

Erpe-Mere – Roselies (d. 16h)

Après avoir sorti les Liégeois de Huccorgne au forceps (qualification 3-2), le petit Poucet Carolo évoluant en P1 s’en ira défier une équipe de D2 amateurs sur ses terres. Nabil Baiz et ses troupes iront avant tout prendre du plaisir, comme l’explique le T1 de Roselies:"Ce sera un vrai match de gala pour nous, face à une équipe évoluant plusieurs crans au-dessus. Nous les laisserons venir, en essayant de procéder par contre pour les surprendre. J’espère d’ailleurs qu’ils vont nous prendre de haut pour créer la surprise mais quoi qu’il en soit, nous savons que nous n’irons pas au bout de l’épreuve et qu’il s’agit avant tout de bien se préparer pour le championnat. J’ai beaucoup d’absents dans mon noyau en raison des vacances et des petits bobos divers donc je donnerai du temps de jeu à mes jeunes. C’est aussi un cadeau pour eux."