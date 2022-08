Rary et Gallet sur leurs terres

De retour après six ans avec sa 306 Maxi, Vincent Gallet retrouvait rapidement les bons automatismes pour s’imposer avec tous les meilleurs temps. Derrière, Julien Delleuse remportait son duel d’Astra face à Eddy Marique. Au pied du podium, Cédric Pétrisot faisait la jonction et devançait le duo composé de Michaël Nuée et Steve Vermeiren, qui échouaient à égalité parfaite. Lauréat en classe 8 avec sa petite cylindrée, Arnaud Vincke rentrait dans le Top 10 au même titre que Quentin Michaux, qui gagne une nouvelle fois en 2-5 et qui était même leader du championnat avant le départ. Classé 17e, Joël Borgnet conservait ses bonnes habitudes en enlevant la 2-4 avec la plus petite auto du plateau.

Paul Lietaer sur la touche

Côté historique, la course avait des allures internationales, même si l’on devait déplorer le retrait précoce de l’Ascona 400 de Paul Lietaer (cardan ES1), dont on attendait beaucoup dans la catégorie Classic. Dans ce classement, le Suisse Florian Gonon faisait fi des soucis mécaniques l’affectant durant deux spéciales, pour s’imposer en maître. Deuxième, le britannique Grant Shand précédait Thaddé Plater-Zyberk sur podium 100% Escort. Dans le classement PH/SR, réservé aux véhicules ne répondant plus à la fiche d’homologation d’époque et/ou produits entre 1983 et 1988, un autre britannique, en l’occurrence Tim Freeman, survolait la course et déjouait ainsi les assauts des nombreuses Opel des Néerlandophones qui le suivaient au classement.