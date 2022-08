Lucas Trentin, le come-back kid

La semaine dernière, il est remonté sur les courts de son Bjorn’s Club et, même si ce n’était que dans un tableau Messieurs 2, ses trois victoires lui ont fait certainement du bien au moral. Il a battu l’un des jeunes en forme du moment, Mattéo Semal (B + 2/6, TC Lausprelle), puis Arnaud Defalque (B-2/6, Smashing Nivellois), auteur d’une belle perf en quarts contre le B-15 Alexandre Gossiaux, et enfin en finale un autre Farciennois, Samy Tourmous (B-4/6), au terme d’une belle bataille en trois sets dont deux tie-breaks. Parallèlement à ce tournoi, preuve d’une motivation retrouvée, il s’est aussi aligné en double à Jamioulx, atteignant la finale des Messieurs 3. Et cette semaine, il s’est inscrit avec Pierre Robeyns et Christophe Hettman dans deux tableaux du tournoi de doubles du Bjorn’s.

Sur les neuf Farciennois en finale, quatre l’ont emporté: Lucas en Messieurs 2 donc, mais aussi Iréna Schiettecatte (C15) en Dames 3, Mégane Fastrez (C15.4) en Dames 25-2 et David Renard (B + 4/6) en 35-3. Ce dernier a été battu dans l’autre finale pour laquelle il s’était qualifié, en 45-2. Stéphanie Sioli (C15.5, Dames 25-2), Louna Alestra (C30.5, Dames 25-4), Nicolas Laccerra (C30.5, Messieurs 45-5), Vincenzo Iasenzaniro (C15.3, 45-3) et Antoine Gilot (C30.2, Messieurs 5) ont buté sur l’ultime obstacle.

Hubert Demoulin justifie son statut

Olivier Napoleone (C30.4) du Tie Break Thudinien et Lisa Barros (C30.5) du TC Mont-sur-Marcienne présentent le même bilan que David Renard, à savoir un titre et une finale perdue.

Un autre Mont-sur-Marchiennois s’est bien mis en évidence. Battu en finale des Acacias huit jours plus tôt, Jimmy-Lou Museux (B + 2/6) a remporté son deuxième tournoi Messieurs 3. Lui aussi finaliste aux Acacias mais en Messieurs 5, Merri Battiston (C30.1) du RTC de Thuin a fait mieux cette semaine en remportant la catégorie supérieure!

Ce tournoi était décidément celui des premières puisque Enzo Virzi-Laccania (C30.5) du Kalypso a ouvert son palmarès en Messieurs 5, lui qui s’était imposé sur ses terres en 6 fin juin.

Autre Kalypsien en forme: Hubert Demoulin (C15.2) a justifié son statut de favori en 35-4. Troisième tournoi remporté dans la catégorie et une place de leader au Critérium dans la ligne de mire…