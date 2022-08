Quelques Principautaires se sont hissés en finale. Celle des dames 200 était même 100% "Viking": victoire de Mylène Gotteaux et Nelly Sobry contre Amélie Marchal et Lorraine Storez (6/3 6/1). Les deux équipes étaient brillamment sorties de leur poule en tête.

Nelly a même fait le doublé puisqu’elle a gagné en mixte 100. Son équipier Thomas Debut et son adversaire en finale Alexandra Vandevelde étaient eux aussi chimaciens. Alexandra faisait quant à elle équipe avec Thibaut Soete de l’Aramis Mons. Victoire en deux manches: 6/0 6/2.

En messieurs 300, Brice Gatelier et Antoine Deroux ont fait un très beau parcours, terminant en deuxième position de leur poule. Ils se sont ensuite frayé un chemin dans le tableau final jusqu’à la rencontre ultime: ils l’ont malheureusement perdue contre ceux qui les avaient déjà battus en poule, le footeux Logan Dosogne, affilié aux Acacias, et Rowan Connart de l’Argayon (0/6 6/3 10/8).

Enfin, alors qu’ils étaient pourtant très nombreux sur la ligne de départ, il n’y avait pas de Vikings en finale de la catégorie messieurs 100: la victoire est pour Marco Sanna (Smashing Club Le Rœulx) et David Van Loon (Padel Club Morlanwelz). Ils l’ont emporté contre Alain et Adrien Preudhomme (Padhall) sur le score de 7/6 6/1.

Le prochain tournoi à Chimay aura lieu du 29 août au 4 septembre et concernera les catégories messieurs 200 et 500, dames 100 et 300.