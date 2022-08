Les «Drôles de Dames» à la fête au RTC Gosselies

À un inscrit près, la barre des 100 participants aurait été atteinte au tournoi estival du RTC Gosselies. Une formidable réussite pour le club du stade Bardet qui ne s’attendait pas à voir défiler autant de joueurs et joueuses."C’est d’autant plus remarquable que nous étions confrontés à une concurrence plutôt féroce avec d’autres tournois organisés en même temps dans des clubs plus importants que le nôtre, au Bjorn’s Club, à Jamioulx et à Chapelle,évoque le président Vincent Schmidt.De plus, en raison des vacances des uns et des blessures des autres, peu de joueurs de notre club ont pu s’inscrire. Quelques anciens membres nous ont toutefois fait le plaisir de revenir afin de retrouver l’ambiance conviviale qu’ils ont connue autrefois. C’est peut-être un peu bateau de dire ça mais nous avons vraiment vécu une semaine idéale: tous les matches ont pu se dérouler sur nos deux courts, ce qui ne doit pas être loin d’être une première, et l’ambiance après les rencontres était plutôt festive. Nous nous devons aussi remercier Christopher Vanrillaer qui nous a donné un sacré coup de main pour la bonne tenue de ce tournoi."