Jamioulx: Des doubles aux finales… super serrées

Dimanche, jour des finales, il y a eu du suspense… Sur les 13 tableaux, pas moins de 8 ont connu leur épilogue au super tie-break! Ce fut le cas de la finale messieurs 7 opposant deux paires du club: Joffroy Tarin et Pierre Derbaudrenghien ont battu Guillaume Lavis et Julien Mahieu. Par contre, c’est sans perdre un set que les messieurs 6 Maxence Demine et Simon Wautelet ont remporté leur tableau.

D’autres Jameloviens l’ont emporté mais avec un partenaire d’un autre club: Manon Fiore en mixte 4 avec Philippe Empain du RCIT Loverval, Sophie Sauvage en mixte 7 avec Jérôme Collin de l’Orée du Bois, Martin Beben en messieurs 5 avec Vincent Beben du Bois du Prince.

Les paires du Bois du Prince étaient d’ailleurs très nombreuses sur la ligne de départ: les dames 5 Isabelle Rase et Brigitte Mahin, qui ont battu en finale Valentine Biernaux et Marie Sorel, et les dames 6 Kathy Walter et Florence Debelle ont gagné, tout comme Isabelle Degueldre en mixte 6 avec Vincent Authier du club du Domaine.

Le tableau des messieurs 3 a vu s’affronter en finale Lucas Trentin et Fabien Drugmand, deux des meilleurs joueurs carolos. Fabien, affilié à Tamines, a gagné avec le Jumétois Olivier Decalf. Lucas jouait avec un partenaire du Bjorn’s Club, Pierre Robeyns.

Que serait un tournoi de doubles sans Killian Jadin? Le Beaumontois a remporté avec le Jumétois Carmelo Lorena un 8e tournoi, le premier en messieurs 4. Il fait ainsi mieux que son papa Mike, double finaliste dans cette catégorie. Quant aux Kalypsiens Laurent Hartéon et Kelly Viera-Perez, ils ont pris leur revanche sur Charline Royaux et Frédéric Stilmant qui les avaient privé du titre en mixte 3 à Jumet. Un duel serré conclu… au super tie-break!