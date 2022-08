Déception et amertume pour les Fontainois

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme espéré dans les doubles. Michaël et François ont trébuché contre Leduc et le renfort Gary Debilde en deux manches. Puis Alfred et Vincent ont lâché prise dans le super tie-break (10 points à 8) contre Saleta et un autre renfort, Michaël Van Hoolandt, devant des supporters athois déchaînés, laissant d’amers regrets aux valeureux mousquetaires fontainois. Ceux-ci méritent toutefois d’être félicités pour leur magnifique parcours.

Le Bois du Prince le plus titré

Avec quatre équipes championnes (garçons 17-2, filles 17-3, messieurs 45-2, messieurs 2 à 4 joueurs), le Bois du Prince est le club régional le plus titré cette année. Il devance le RTC de Thuin avec trois titres (garçons 11-2, dames 25-2, messieurs 5 à 4 joueurs). Sur le podium on retrouve ex æquo le TC Jamioulx (messieurs 6, garçons 13-3) et le TC Gerpinnes (qui a une nouvelle fois pu compter sur ses glorieux vétérans 60-3 et 65-3). Enfin le Kalypso (9-1), le TC Lausprelle (dames 5), le RCIT Loverval (messieurs 55-1), le TC Le Domaine (messieurs 7 à 4 joueurs), qui a remporté son premier sacre depuis dix ans, et le Viking TC Chimay (dames 25-3) ont remporté chacun un titre. Le Kalypso figure à deux autres reprises dans ce palmarès mais les filles 15-1 et 17-1 ont été sacrées sans jouer.

Les équipes championnes se préparent désormais à entamer la compétition inter-régions. Les premières d’entre elles entreront en lice le dernier week-end de ce mois d’août. La grosse déception de la saison restera à coup sûr l’absence de nos clubs dans les divisions nationales. Seul le TC Fontainois en avait aligné trois chez les vétérans (60-3, 65-2 et 70-1).