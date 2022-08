Vergnies, future course du Guérit?

Certains coureurs avaient la volonté de l’emporter, d’autres caressaient le doux rêve de remporter une séance au centre wellness et spa de Froidchapelle, un des nombreux beaux cadeaux mis en jeu, alors qu’ils étaient plusieurs à souhaiter se mettre en jambes pour la grande soirée Open Air organisée dans la foulée!

Sur le 5 km qui faisait le tour de Vergnies, Esteban Erroyaux et Benjamin Préaux se sont livrés un beau duel d’où est sorti vainqueur l’espoir du Tri4Phil. Chez les filles il y avait du niveau mais Karen Hamoir a fini par s’imposer avec une minute d’avance sur Céline Draux et Chloé Recloux qui ont terminé ensemble. Lucie Lechat, quatrième, n’était pas loin du podium.

Sur le 11 km, qui emmenait les coureurs à Barbençon et Renlies, le Namurois Gilles Adans-Dester, victorieux il y a quelques semaines à Florennes, a décroché une nouvelle victoire. Les deux distances partant en même temps, l’Estinnois Jean-Marc Culot a bien dû faire un choix: il a opté pour le 11 km, décrochant un nouveau podium, derrière Valentin Delfosse de l’ESM. Grande favorite sur cette distance, Elise Lechat a une nouvelle fois dignement représenté son club du Jogging Team du Ry de Rome.

Un débaliseur pris sur le fait!

Fait regrettable: une personne mal intentionnée a été aperçue en train d’arracher la signalisation à un endroit précis à Renlies."Nous avons vite disposé des pneus pour indiquer la bifurcation mais certains coureurs se sont toutefois trompés,lance Maxime De Brabander.Ils ont été plutôt compréhensifs et nous les remercions. Nous connaissons l’auteur de cet acte regrettable et nous chercherons à le rencontrer prochainement."

À noter enfin qu’une belle délégation du club de La Thure avait fait le déplacement (22 coureurs). Les frères Lust, Christophe et Éric, ont été les plus performants d’entre eux sur le circuit long, Joël Brunebarbe et Olivier Huart sur le court.