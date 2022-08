Tourpes est bien au-dessus de la mêlée

Samedi, Tourpes a confirmé, au-delà de sa suprématie au classement, le fait que se déplacer sur ses terres est une corvée pour ses adversaires. Récemment, Planois et Fontaine en avaient fait les frais en s’inclinant 13-4. À croire que c’est devenu la sentence habituelle pour les visiteurs d’un jour de la Place de Tourpes: Sirault, malgré son statut d’équipe du top, a baissé les armes 13-4!

«On a fait du Tourpes»

Le lendemain, c’est à l’extérieur que nos régionaux prestaient. Chez une formation de Genappe qui, en tout début d’exercice, avait été désignée favorite par les observateurs, même si le nom de Tourpes circulait aussi un peu… Mais l’éclosion des jeunes Loïc Clément et Simon Van Stalle a inversé peu à peu la tendance.

Et sur le ballodrome des Brabançons, tout s’est confirmé, le leader battant son dauphin 8-13 pour confirmer sa victoire de l’aller. Il y a désormais un boulevard entre les Tourpiers et la concurrence."Oui mais ça ne compte pas", relève Antoine Huart, faisant référence aux play-off à disputer à l’issue de la phase classique. Vu leur domination, les Bleus ne regrettent-ils pas de devoir les jouer?"Oui car tout peut vite être remis en question en cas de coup de moins bien. On l’a vu récemment face à Saint-Servais. Non car, en début de saison, on ne s’attendait à être leader de la sorte,répond le Tourpier qui revient sur l’excellent week-end des siens.On peut dire qu’il est parfait. On visait deux victoires et donc quatre points mais on en prend un bonus face à Sirault, ce qui est top dans notre objectif de terminer premier à l’issue de la phase classique."

Pourtant troisième classé, Sirault n’a pesé lourd."L’adversaire n’avait pas l’air motivé. Le résultat est logique! On a fait du Tourpes en ayant très peu de déchets, en jouant dans les lignes. Sur les balles importantes, on a su être présent. C’était le même scénario à Genappe le dimanche même si notre opposant était là plus concerné avec son très bon trio à la frappe. Jusqu’à 7-7, il a tenu le rythme mais il a ensuite baissé de niveau alors que l’on a maintenu le nôtre."

De son côté, derrière le trio de tête, Œudeghien ne veut pas s’en laisser conter et ne souhaitait qu’une chose: battre Saint-Servais, même si le septième reste un point d’interrogation, capable de s’envoler face aux équipes de tête mais de s’écraser contre les mal lotis. Vainqueur 10-13 à l’aller, Œudeghien a récidivé 13-5, histoire de bien préparer son prochain défi: celui de rendre visite ce prochain week-end à Tourpes, un leader qui voudra sa revanche par rapport à l’aller! Gros derby en vue.