Monceau se qualifie sans trembler

Cartes jaunes: Bodson, Samouti, Gentile.

Buts:Navona (1-0, 20e); Fernémont (2-0, 24e et 3-1, 40e); Berdoyes (2-1, 30e); Kitoko (4-1, 44e), Traoré (5-1, 82e), Caudron (6-1, 85e), Lissens (7-1 sur pen., 90e).

MONCEAU:Cacciatore, Cuypers, Lissens, Kitoko (63e Prestifilippo), Navona, Bodson (55e Caudron), Fernémont (63e Campagna), Steens, Mucci, Lambert, (45eSamouti), Traoré.

GERPINNES:Wildschulz, Benkhala (20e Tricot), Toussaint (71e Ravaux), Philippart, Dewit, Dehoux, Berdoyes (45e Feria Matias), Contino (83e Mousset), Schellens, Arcangeli, Houssonloge (45e Gentile).

Ce match de Croky Cup mettait du temps à démarrer, le temps pour chacun de retrouver ses marques sur le terrain. Gerpinnes se créait la première possibilité dangereuse, sous la forme d’un tir lointain d’Igor Toussaint frôlant la cage du but. Monceau profitait ensuite d’une errance dans la défense gerpinnoise pour s’infiltrer et placer le cuir hors de portée de Wildschulz (1-0). Deux minutes plus tard, Fernémont doublait la mise en coupant un centre venu du flanc droit.

La machine moncelloise était lancée mais devait se méfier des contres visiteurs. C’est ainsi que Berdoyes réduisait l’écart d’une belle frappe enroulée terminant sa course dans le petit filet. Peu avant la pause, Fernémont plantait son doublé, suivi de près par Kitoko (4-1). Les deux hommes permettaient ainsi à Monceau de rentrer au vestiaire avec trois buts d’avance au marquoir.

En seconde période, Monceau gérait son avantage et alourdissait le score, par l’entremise d’une tête piquée de Traoré. Caudron et Lissens enfonçaient encore un peu plus le clou en fin de partie. Kitoko s’affirmait comme un pion majeur sur l’échiquier de Michel Dufour, véritable box-to-box au physique impressionnant. De bon augure avant le début du championnat.