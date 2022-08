Excellente réplique

Un absent de marque dans chaque camp (Lamarche et Becq). Grégoire servait deux larges et se faisait surmonter à deux reprises par Wattier. Les Coquis perdaient ensuite trois jeux de 40 à 2 sur une nouvelle outre de Wattier, une livrée au large de Coulon et une deuxième baraque de Thirion : 0-4. Les Orangés se rebiffaient au rectangle. Ils rappliquaient à 3-4, notamment sur un beau contre-rechas de Thirion à 40 partout. Rageurs, les leaders repartaient de plus belle à 3-8, en exploitant au maximum leur nette supériorité à l’envoi. Des rechas primés de Coulon et Thirion stoppaient enfin les Leuzois à 4-8. Après un blanc de Metayer (4-9), Acoz sortait le grand jeu à la frappe et s’adjugeait quatre jeux de suite pour se replacer à 8-9. Metayer veillait au grain (blanc et 8-10). Deux balles au-dessus de Geuens offraient un dernier jeu aux Carolos à 9-11. Les Vandenabeele et Delbecq ne tardaient plus à conclure. Le nombreux public se retirait satisfait. Dom.A.