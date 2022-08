De belles balles à frapper

Ninove 13 – Planois 4

Planois n’a pu sauver le point convoité. " On s’est heurté à un Remco Vanhove qui n’a loupé qu’une seule balle et qui a sorti le grand jeu sur le rectangle",analyse Claude Roels. Après partage des deux premiers jeux, les visités s’envolaient à 5-1 et 7-2, au repos.

" On aurait pu avoir deux jeux supplémentaires mais on a galvaudé dans les petits coups."Benjamin Haubruge, qui avait terminé la première armure en devanture, cédait sa place, à la reprise, à Olivier Geens qui prenait le petit milieu, Gaëtan Gravar reculant au grand milieu. Les Biesmois répondaient enfin sur le rectangle et grappillaient deux jeux (8-3 et 11-4) sans pouvoir bousculer davantage les "Allumettiers". " Dans le dernier jeu, Quentin Close a pourtant réussi à couper Van Hove qui a toutefois fouetté entre les perches."

Oeudeghien 13 – St-Servais 5

Privé des services de Porson, St-Servais évoluait avec Cornille au fond. Menés 3-0, les Namurois modifiaient leur trio de frappe avec Piron au fond, Lahaye au grand milieu et Everaerts au petit milieu."On renverse la vapeur à 3-4,raconte Marc Everaerts.A 4-4, 40-40, l’arbitre siffle un quinze injustifié en notre défaveur et c’est 5-4."St-Servais gardait le contact à 6-5 avant de céder l’armure aux Hennuyers. Au second acte, les Namurois ont subi la loi des visités.