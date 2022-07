Vergnies future course du Guérit?

Certains coureurs avaient la volonté de l’emporter, d’autres caressaient le doux rêve de remporter une séance au centre wellness et spa de Froidchapelle, un des nombreux beaux cadeaux mis en jeu, alors qu’ils étaient plusieurs à souhaiter se mettre en jambes pour la grande soirée Open Air organisée dans la foulée!

Sur le 5 km qui faisait le tour de Vergnies, Esteban Erroyaux et Benjamin Préaux se sont livrés un beau duel d’où est sorti vainqueur l’espoir du Tri4Phil. Chez les filles il y avait du niveau mais Karen Hamoir a fini par s’imposer avec une minute d’avance sur Céline Draux et Chloé Recloux qui ont terminé ensemble. Lucie Lechat, quatrième, n’était pas loin du podium.

Sur le 11 km, qui emmenait les coureurs à Barbençon et Renlies, le Namurois Gilles Adans-Dester, victorieux il y a quelques semaines à Florennes, a décroché une nouvelle victoire. Les deux distances partant en même temps, l’Estinnois Jean-Marc Culot a bien dû faire un choix: il a opté pour le 11 km, décrochant un nouveau podium, derrière Valentin Delfosse de l’ESM. Grande favorite sur cette distance, Elise Lechat a une nouvelle fois dignement représenté son club du Jogging Team du Ry de Rome.

Un débaliseur pris sur le fait!

Fait regrettable: une personne mal intentionnée a été aperçue en train d’arracher la signalisation à un endroit précis à Renlies."Nous avons vite disposé des pneus pour indiquer la bifurcation mais certains coureurs se sont toutefois trompés,lance Maxime De Brabander.Ils ont été plutôt compréhensifs et nous les remercions. Nous connaissons l’auteur de cet acte regrettable et nous chercherons à le rencontrer prochainement."

A noter enfin qu’une belle délégation du club de La Thure avait fait le déplacement (22 coureurs). Les frères Lust, Christophe et Éric, ont été les plus performants d’entre eux sur le circuit long, Joël Brunebarbe et Olivier Huart sur le court.

Classements

11 km

1. Adans-Dester Gilles 41'36, 2. Delfosse Valentin 42'00, 3. Culot Jean-Marc 45'15, 4. Petit Pierre-Florent 45'25, 5. Tenaerts Thomas 46'00, 6. Lust Christophe 47'03, 7. Lust Éric 47'25, 8. Leroy Joris 48'26, 9. Colinet Cédric 48'34, 10. De Pestel Blaise 48'47, 11. De Deyn Quentin 49'45, 12. Lechat Jean 50'15, 13. Ghislain Maximilien 50'16, 14. Leclercq Julien 50'43, 15. Dubois Michaël 51'22, 16. Bultot Sylvain 51'27, 17. X 51'50, 18. Lambrechts Olivier 52'14, 19. Leroy Luc 56'23, 20. Lechat Elise 57'08, 21. Lenar Christophe 57'24, 22. Maudoux Lionel 57'37, 23. Vandenberghe Jérôme 57'48, 24. Michon Marvin 57'50, 25. Leroi Philippe 57'53, 26. Heulers Thierry 57'55, 27. Baud'huin Anne 58'01, 28. Dambroise Yves 58'02, 29. Corbisier Tiphaine 58'06, 30. Delfosse Grégoire 58'09, 31. Dambroise Kristel 58'49, 32. Bastien Luc 58'51, 33. Sticker Johan 59'06, 34. Mathelart Joy 59'10, 35. Gilson Benoit 59'45, 36. De Bast Stéphane 1'00'27, 37. De Pestel Hervé 1'00'37, 38. Soete Léa 1'00'48, 39. Goelens Nathalie 1'01'02, 40. Delfosse Camille 1'01'02, 41. Es Christian 1'01'03, 42. Jacucha Julien 1'01'07, 43. Scohy Arthur 1'01'14, 44. Poty Francis 1'01'39, 45. Poirion Olivier 1'01'58, 46. Crowet Vivian 1'02'23, 47. Lanneau Grégory 1'02'26, 48. Dochy Gregoire 1'02'27, 49. Moriamé Martin 1'03'43, 50. Verlinden Olivier 1'06'28, 51. Colinet Patricia 1'08'15, 52. Maronet Bruno 1'09'29, 53. Colinet Paul 1'10'00, 54. Couto Manuel 1'10'21, 55. Goblet Annick 1'11'31, 56. De Vreese Marc 1'11'41, 57. Stasiak Antoine 1'12'07, 58. De La Kethuile Charline 1'13'22, 59. Lahaye Kaki 1'15'55, 60. Lamerant Chantal 1'15'56, 61. Rezig Diab 1'16'01, 62. Henry Philippe 1'18'40.

5 km

1. Erroyaux Esteban 17'47, 2. Préaux Benjamin 17'56, 3. Deck Jérémie 18'39, 4. Brison Sylvain 18'47, 5. Huet Mathis 20'43, 6. Bouillot Gilles 21'12, 7. Museux Firmin 21'33, 8. Dardenne Gauthier 22'32, 9. De Pestel Sylvère 23'03, 10. Bauduin Gabriel 23'14, 11. Hamoir Karen 23'47, 12. Brunebarbe Joël 23'48, 13. Huart Olivier 24'20, 14. Draux Céline 24'45, 15. Recloux Chloé 24'45, 16. Antoine Simon 24'51, 17. Cantraine Adrien 24'59, 18. Lechat Lucie 25'08, 19. Coppin Guillaume 25'08, 20. Cowez Loïc 25'10, 21. Meignant Hadrien 25'22, 22. Hardy Stephane 25'32, 23. Lietard Jérémy 26'18, 24. Van Quaguebeke Emy 26'52, 25. Charlet Franck 27'04, 26. Leclercq Thomas 27'08, 27. Haroquin Pauline 27'09, 28. Michaux Stéphane 27'20, 29. Huart Donatien 27'24, 30. Gilson Didier 27'25, 31. Ceci Armando 27'36, 32. Guerisse Delphine 27'56, 33. Rens Keevin 28'12, 34. Lietard Jérémy 28'14, 35. Delatte Alain 28'21, 36. Coppin Francis 28'25, 37. Desorne Lucas 29'15, 38. Martin Axel 29'22, 39. Fauquiez Laurie 29'48, 40. Carlier Rodrigue 30'05, 41. Stassart Kateline 30'14, 42. Bortels Loïc 30'30, 43. Carlier Adélie 30'30, 44. Coquelet Michel 31'08, 45. Recloux André 33'00, 46. Dardenne Sébastien 33'00, 47. Bailly Léa 33'07, 48. Septon Marie-Émilie 33'14, 49. Fogarty Deirdre 33'17, 50. Hannevart Laurent 34'06, 51. Dardenne Aude 36'46, 52. Tarin Jean-Paul 37'54, 53. Laffineur Christian 38'43, 54. Bosmans Isabelle 38'59, 55. Eloy Jean-Claude 39'23, 56. Fayt Vincent 40'30, 57. Rousseaux Florence 42'13, 58. Torfs Christine 42'16, 59. Van Smevoorde Benedicte 42'30, 60. Bodart Alain 42'44, 61. Bertrand Fabienne 42'44, 62. Paquet Odette 43'38, 63. Alard Mélanie 44'03, 64. Beaupain Jessica 45'01, 65. Moncomble Celine 45'02, 66. Gobert Françoise 47'09.