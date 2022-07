Monceau et Gosselies batailleront ce week-end, pour tenter de franchir ce tour de coupe et surtout prendre du plaisir, lors de ce retour à la compétition officielle. Ce serait aussi l’occasion d’acquérir du temps de jeu, face à des équipes plus huppées au tour suivant.

Côté moncellois, il faudra pourtant se méfier de la P2 gerpinnoise, ayant déjà posé des soucis par le passé, comme l’explique le coach Michel Dufour:"Notre début de préparation s’est bien déroulé, avec une montée en puissance. Ce match tombe peut-être un peu tôt, mais il faudra être prêt sans snober l’adversaire qui nous avait battus l’an dernier en match amical. Ils ont beaucoup de jeunes avec une bonne condition. Nous voulons passer le tour, c’est un minimum et je veux voir de la grinta chez mes joueurs. Nous avons de la qualité et de l’expérience en plus par rapport à la saison passée. Il me manquera Befahy et Dehont rentrés de vacances. Chapon revient d’une longue blessure, sinon le groupe est au complet."

Villers-la-Ville – Gosselies (d. 16h)

Dorian Bertoncello, petit fils de l’illustre Georget, est le nouvel attaquant de 20 ans des "Casserolles" et il jouera son premier match officiel avec son nouveau club:"Nous avons eu une bonne préparation et je suis étonné car on ne se connaissait pas et on a créé de belles choses en match amical. Donc, pour le match de coupe de demain à Villers cela devrait aller. Nous avons un groupe familial et tout le monde est venu m’accueillir pour que je m’intègre bien. J’espère jouer demain et faire mes preuves dans ce monde d’adultes."

Perwez-Montignies B (d. 16h30)

Montignies – Fize (d. 16h)

L’équipe B de Montignies en déplacement se frottera à une solide P1 brabançonne tandis que l’équipe A rencontre une solide P1 liégeoise.

Roselies – Huccorgne (d. 16h)

Roselies, la dernière équipe carolo tentera de sortir Huccorgne, une P2 également, et ce sera tout sauf facile!