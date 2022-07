L’ex-Carolo Pauline Martin évoluera en Italie

De Floreffe à Monza… Tel est le parcours de la jeune femme. À seulement 19 ans, Pauline Martin a reçu une offre d’un club d’un des meilleurs championnats non seulement européens mais mondiaux:"Je rêve de cela depuis que je suis toute petite. Parfois, les rêves restent des rêves et parfois il arrive qu’on ait la chance de les réaliser." La chance, la joueuse l’a forcée. Elle a un parcours brillant:"J’ai fait toutes mes classes d’âge à Floreffe, je me suis ensuite retrouvée à Namur où j’évoluais en Provinciale 2 et 1. De là, je suis partie à Charleroi en P1 et en Ligue A. J’ai ensuite rejoint la Top School de Vilvorde pour ensuite jouer sous les couleurs d’Astérix. Je suis revenue à Charleroi cette saison et tout s’est très bien passé. J’avais à nouveau signé à Astérix dans le but d’y être titulaire. J’ai reçu une super-offre du staff de Monza qui m’a vue jouer avec l’équipe nationale belge. Je n’ai pu refuser cette offre et je suis très reconnaissante du fait que mon club de Beveren soit ravi pour moi-même si le timing de mon départ n’est pas le meilleur. Ils se sont montrés très compréhensifs."Kris Vansnick, coach de Beveren et T2 de l’équipe nationale, a en effet souhaité beaucoup de succès à son ancienne joueuse:"C’est une magnifique offre qui a été faite à Pauline! Elle rejoint une des meilleurs championnats d’Europe. Elle rêvait de cette offre depuis longtemps. Évidemment, c’est un peu compliqué pour nous au niveau du timing mais je félicite promptement Pauline!"